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Немец пошёл биться за русских, чтобы исправить ошибки деда. И попал в ловушку

Немец пошёл биться за русских, чтобы исправить ошибки деда. И попал в ловушку

Семья из Кёльна переехала в Россию, чтобы выразить поддержку нашей стране. Однако эмиграция обернулась для иностранцев серьёзным испытанием: они столкнулись с предательством, равнодушием государственной системы и несправедливостью.

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