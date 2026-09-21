"Русал" намерен перейти на новую формулу цены на алюминий для российских потребителей

Глава торгового дома "Русал" Роман Рыбалов сообщил в понедельник, 21 сентября 2026 года, что с 1 октября компания "Русал" переходит на новую формулу ценообразования на первичный алюминий и сплавы для внутренних потребителей.
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