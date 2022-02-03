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Салат из банальной свеклы. Люблю готовить такой салатик вместо винегрета. Полезно и вкусно очень

Салат из банальной свеклы. Люблю готовить такой салатик вместо винегрета. Полезно и вкусно очень

Такой салат многие из вас еще не пробовали 100%! Его состав максимально полезен, насыщен клетчаткой. В зимнее время, когда наш организм особенно нуждается в витаминах, как и в начале ранней весны, все же делать акцент именно на такие овощные смеси.

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