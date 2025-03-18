Удары возмездия набирают обороты. Киев, Днепропетровск и Одессу накрыло огнем Юлия СоколоваВ ответ на атаку украинских беспилотников на нефтекомплекс в Туапсе российские силы провели серию массированных ударов по стратегическим объектам Украины.
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