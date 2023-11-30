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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шахматист Гребнев: «Статистика, которую приводит Крамник, подозрительна. Но не хочется верить, что самые сильные шахматисты мира читерят»

– Я почти не играю в онлайн-шахматы. «Титульные вторники» и рапиды с призами, где в основном и происходят такие вещи, – большое читерство, не моя история.

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