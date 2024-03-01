ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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В библиотеке на Химкинском бульваре пройдет встреча с поэтессой

5 марта Центральная детская библиотека № 226 приглашает на просветительскую программу «Только тот, кто сильно любит», посвященную 95-летию со дня рождения известной детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой.

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