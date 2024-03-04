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Дата Ghost of Tsushima на ПК, анонс Tribes 3: Rivals, детали Assassin’s Creed Red, «САНЁК» в Steam…

Дата Ghost of Tsushima на ПК, анонс Tribes 3: Rivals, детали Assassin’s Creed Red, «САНЁК» в Steam…

Том Хендерсон раскрыл больше деталей касательно Assassin’s Creed Red; сооснователь XboxEra сообщает, что скоро будет анонсирована ПК-версия Ghost of Tsushima; серия Tribes возродится вместе с выпуском Tribes 3: Rivals; авторы No Rest for the Wicked опубликовали презентацию со свежими подробностями о проекте; журналисты хвалят Expeditions: A MudRunner Game; созд .

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