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Маски сброшены: Чему радуются западные эксперты? Ответ России будет незамедлительным

Маски сброшены: Чему радуются западные эксперты? Ответ России будет незамедлительным

Фото: mil.ruВчера 11K прочитали Чтобы понимать к чему готовят Украину, и кто был инициатором вторжения в Курскую область, достаточно почитать западных аналитиков.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Какая Украина? Там воюет уже НАТО на землях Украины. Хватит косноязычить.
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15 час.
Сергей Шкурин
Автор Третьяков - дурак? Многокилометровые очереди в военкоматы...Сейчас уже ощущается дефицит работников ВПК.  Если все уйдут воевать, то будет ситуация, что воевать нечем будет...
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11 час.
Aнатолий Райков
А х)й тебе не подходит дядя?Дядюшка Дима Го н дон.
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3 час.

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