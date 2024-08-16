Маски сброшены: Чему радуются западные эксперты? Ответ России будет незамедлительным

Какая Украина? Там воюет уже НАТО на землях Украины. Хватит косноязычить.

Сергей Шкурин

Автор Третьяков - дурак? Многокилометровые очереди в военкоматы...Сейчас уже ощущается дефицит работников ВПК. Если все уйдут воевать, то будет ситуация, что воевать нечем будет...