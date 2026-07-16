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Эдмнуд Людик: «Мы проиграли всего два матча, но именно они оказались одними из самых важных. Это должно остаться в прошлом»

Регбист «Стрелы-Ак Барс» Эдмунд Людик оценил игру команды первой половине сезона. В чемпионате России у «Стрелы» шесть побед и одна ничья, однако команда проиграла «Динамо» в матче за Суперкубок России и уступила «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка России.

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