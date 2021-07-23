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Новые правила паспортизации в России.

Новые правила паспортизации в России.

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях  Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Лариса Голубицкая
ДОЖИЛИ!!! У ФАШИСТОВ БЫЛО ПРОЩЕ!!!!!!!
Вера Федорова
"....мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были все-таки самым надежным способом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", — отметил Медведев." Всё бы хорошо, но вот это "мы обязаны" не означает " защитим". В электронной сфере всегда найдутся "народные умельцы", в законодательстве которых именуют мошенниками.
Элина Морозова
Это действительно так. Также как и не надежны банковские пластиковые карты. Я до сих пор предпочитаю расплачиваться наличными везде, где это возморжно.
Вера Федорова
А я долго упиралась, но теперь как-то уже стало привычнее😊.
Майя Maja
Наличными, да. И на дебетовой карте, если уж пришлось пользоваться, надо мало денег держать.
Элина Морозова
Вера! Я в банке работала специалистом по пластиковым картам и знаю изнутри всю эту кухню и все огрехи этой системы. Ничего не советую, просто говорю, что сама предпочитаю избегать активно пользоваться банковской картой...
Элина Морозова
С кредитами вообще лучше не связываться. А на дебетовой есть теперь еще одна фишка, которая не позволит мошенникам снять деньги больше определенной суммы, например 5000р. Но это по желанию клиента.
Вера Федорова
Даа...могу только догадываться 🙄. Одно успокаивает, что на этой карте у меня мошенники особо не разживутся 😜.
Анна Эржибова
Это всё демо происходит с молчаливого согласия народа,если взламывают банки в америке крадут миллионами тут и говорить нечего,уроды думающие ни о чёт ни о ком"мне хорошо"наскхм на народ его мнение не обязан "барин" спрашивать в общем рабам не давали слово
елена куприянова
Бедные девушки, сколько появится новых брачных аферистов, и ведь не проверить, сколько у них уже жен в наличии. А женившись/выйдя замуж, вдруг нечаянно вместо одной второй половинки получаешь целый выводок. Жуть. Бедные полицейские проверять паспортный режим, а им это очень нравится периодически, будут с помощью спецтехники, а вдруг зарядка кончится, помещений в полиции не хватит для задержанных "до выяснения личности". И т.д. и т.п. Цирк уехал, а клоунам работы прибавилось
Майя Maja
Хм...Полицейские как раз ничего и нигде не будут проверять))) Гонять "систему" будут и отписываться как социологи...
елена куприянова
А денюшку как собирать?

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