Новые правила паспортизации в России.

Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях Правительство изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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