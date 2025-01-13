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ВСУ попытались атаковать станцию на Кубани для прекращения поставок газа в Европу

ВСУ попытались атаковать станцию на Кубани для прекращения поставок газа в Европу

Для остановки поставок российского газа в страны Европы ВСУ попытались атаковать с помощью девяти беспилотников самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции (КС) "Русская", которая находится в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край).

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Не сами они это придумали,америкосы научили
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11 час.

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