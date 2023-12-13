Lobaev Arms: В РФ создадут новую снайперскую винтовку

Руководитель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев поделился сведениями о том, что на территории Российской Федерации окажется создана специализированная снайперская винтовка, в корпус которой собираются внести специализированные облегчения.
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