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Lobaev Arms: В РФ создадут новую снайперскую винтовку

Lobaev Arms: В РФ создадут новую снайперскую винтовку

Руководитель компании Lobaev Arms Владислав Лобаев поделился сведениями о том, что на территории Российской Федерации окажется создана специализированная снайперская винтовка, в корпус которой собираются внести специализированные облегчения.

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