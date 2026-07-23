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Star Trek: Strange New Worlds Premiere Takes The Enterprise Back To The Age Of Dinosaurs — Grade It!

Star Trek: Strange New Worlds Premiere Takes The Enterprise Back To The Age Of Dinosaurs — Grade It!

Star Trek: Strange New Worlds kicked off Season 4 with a time-tripping adventure straight out of Jurassic Park - read our recap, and grade it!Star Trek: Strange New Worlds kicked off Season 4 with a time-tripping adventure straight out of Jurassic Park - read our recap, and grade it!.

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