«Климент непотопляемый»: почему Сталин прощал Ворошилову любые провалы

«Климент непотопляемый» — так называли его современники. И это прозвище не было преувеличением. Пятнадцать лет во главе Наркомата обороны, полное отсутствие военного образования, катастрофические провалы в советско-финской войне и позорное начало блокады Ленинграда — за всё это любой другой командир поплатился бы жизнью или, в лучшем случае, лагерным сроком.