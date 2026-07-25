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Русская Семёрка

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«Климент непотопляемый»: почему Сталин прощал Ворошилову любые провалы

«Климент непотопляемый» — так называли его современники. И это прозвище не было преувеличением. Пятнадцать лет во главе Наркомата обороны, полное отсутствие военного образования, катастрофические провалы в советско-финской войне и позорное начало блокады Ленинграда — за всё это любой другой командир поплатился бы жизнью или, в лучшем случае, лагерным сроком.

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