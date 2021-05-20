Древняя история. Раскопки. Допотопная цивилизация. 3 часть

Тайная доктринаДревняя история. Раскопки. Допотопная цивилизация. 3 частьhttps://artsgtu .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов.=0=0=Юрий ИльиновУченый хотел проверить теорию. Ему нужен был волонтер, который пойдет в последнюю минуту. Наконец-то нашел его, он был осужденным мужчиной, которого казнят в электрическом стуле. Ученый предложил осужденному: он будет участвовать в научном эксперименте, состоящем из сокращения сердечного ритма слегка, чтобы кровь капала до последней капли. Он объяснил, что у него есть лишь минимальная вероятность выживания, но его смерть точно пройдёт без страданий и боли. Осужденный согласился, потому что умереть было так предпочтительнее, чем умереть на электрическом стуле. Посадили его на носилки и завязали тело так, чтобы он не мог двигаться. Затем они сделали небольшой разрез на его запястье и положили ему под руку маленький алюминиевый горшок. Срез был плоский, только первые слои кожи, но ему достаточно было поверить, что его вены были разбиты. Под кровать положили флакон с небольшим клапаном, регулирующим проход жидкости в виде капель, попавших в сосуд. Осужденный мог услышать капельницу и сосчитал каждую каплю того, что считал своей кровью. Ученый, не увидев его, закрыл клапан, чтобы капля упала, с намерением заставить поверить, что у него закончилась кровь. За несколько минут лицо потеряло цвет, а сердцебиение ускорилось. Когда отчаяние достигло пика, ученый закрыл рот полностью, а осужденный попал в сердечную остановку и умер. Ученый смог доказать, что все, что мы воспринимаем, будь то положительное или отрицательное, влияет на нас, на весь наш психологический и органический аппарат. Когда им говорят, что у них вирус, люди умирают от чистого страха и автозаггезии. После просмотра всей информации о СМИ день и ночь вы полны страха и иммунитет ослаблен страхом. Сегодня известно, что опасность смерти от вируса на самом деле очень невелика, если не бояться - а ваш ум делает остальное. Осложнения могут быть только если иммунитет очень слаб. Ни один вирус не имеет силы, если здоровье хорошее, а у вас есть вера. Может быть, это та же причина, по которой многие дети продвигаются вперед и выживают в очень серьезных ситуациях, потому что их умы не полны страха. Так что будьте осторожны с тем, чем питаете свой дух и на что вкладываете свои убеждения и веру.Комментировать
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