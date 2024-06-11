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Адвокат Попова: дело против генерала могут прекратить, если он отличится на СВО

Адвокат Попова: дело против генерала могут прекратить, если он отличится на СВО

Уголовное дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) и отличится там, заявил адвокат военного Дмитрий Аграновский.

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