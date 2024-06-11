Адвокат Попова: дело против генерала могут прекратить, если он отличится на СВО

Уголовное дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) и отличится там, заявил адвокат военного Дмитрий Аграновский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии