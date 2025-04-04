Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

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Прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.