Посетивший США спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах по Украине

Прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине есть. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии