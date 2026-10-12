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У «Ковентри» Лэмпарда 2 победы подряд после 4 сухих поражений на старте АПЛ. Сегодня – 4:1 с «Ньюкаслом»

«Ковентри» одержал вторую подряд победу в АПЛ после четырех сухих поражений. Сегодня команда под руководством Фрэнка Лэмпарда разгромила « Ньюкасл » в домашнем матче 6-го тура чемпионата Англии (4:1).

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