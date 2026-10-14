Суд назначил 19-летнему жителю Новосибирска восемь лет колонии строгого режима за приобретение более 15 граммов запрещённого вещества, расфасованного по 16 свёрткам для продажи через интернет.
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