Психиатр Жиляева назвала головокружение в числе признаков панической атаки

Психиатр Татьяна Жиляева предупредила, что паническую атаку может испытать любой человек. В комментарии психиатра Татьяны Жиляевой для NewsNN прозвучало мнение о том, что панические атаки – это не отдельное заболевание, а синдром, то есть совокупность признаков, возникающих и усиливающихся в течение какого-то времени.