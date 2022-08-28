Уралмашзавод снова вышел в лидеры уральского машиностроения

Ведущий в России производитель горной техники и оборудования для металлургии — Уралмашзавод (УЗТМ, Екатеринбург, с 2016 года входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») — ввел в эксплуатацию термический цех средней и малой обработки стоимостью 2 млрд рублей.