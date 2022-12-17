Трушечкин о ЧМ в Катаре без пива: «Все привыкли. Страдания голландцев меркнут на фоне тех фанатов, кто живет нормальной жизнью»

Трушечкин о ЧМ в Катаре без пива: «Все привыкли. Страдания голландцев меркнут на фоне тех фанатов, кто живет нормальной жизнью»

Роман Трушечкин рассказал, как сказались ограничения на употребление пива на ЧМ-2022. – Может ли ЧМ существовать без пива? — Когда Инфантино (президент ФИФА – прим.

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