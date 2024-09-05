В Горловке при обстреле ВСУ пострадали пять человек

Об этом сообщил глава округа Иван Приходько Пять мирных жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны военнослужащих украинской армии, сообщил мэр города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.
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