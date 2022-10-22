Антверпен (ATP). 1/2 финала. Тим сыграет с Кордой, Оже-Альяссим встретится с Гаске

Доминик Тим сыграет с Себастьяном Кордой в полуфинале в Антверпене. Сетка турнира здесь. European Open Антверпен, Бельгия 17 – 23 октября 2022 ATP 250 Призовой фонд – 648 130 долларов Крытые корты, хард Полуфинал Доминик Тим (Австрия) Себастьян Корда (США) Дата проведения 22 октября, 16.
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