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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и общественники организовали новогодний сюрприз для воспитанников социально-реабилитационного центра

Сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Еленой Шалевой и Олегом Батюченко в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили социально-реабилитационный центр «Маленький принц».

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