Русских пора «подвинуть» в истории России: ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов призвал переписать учебники

Пришлось как-то пообщаться с одним имамом.. Грамотный, вполне рассудительный человек... А потому мне представляется, что статейка заказная и цель ее вполне понятная! В общем дерьмом попахивает эта статья...

Срочно нужен СМЕРШ или подобный орган. Отменить мораторий на смертную казнь! Страну пытаются растащить в угоду англосаксам, пока страна на войне. После СВО обязательно потребуется чистка, "инакомыслие" - это не тот термин, которым подобные "муфтии" прикрываются

Александр Пятнистый

ну по этому мухтару давно кол плачет. Его народа никогда не стояло рядом с русскими, рядом с Русью. Кроме того, и тогда, и сейчас монголы были не мусульманами, а буддистами