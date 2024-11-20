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  • Александр Пятнистый
    ну по этому мухтару давно кол плачет. Его народа никогда не стояло рядом с русскими, рядом с Русью. Кроме того, и тог...Русских пора «под...
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Русских пора «подвинуть» в истории России: ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов призвал переписать учебники

Русских пора «подвинуть» в истории России: ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов призвал переписать учебники

БлокнотРУ На конференции «Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике», организованной Уральским федеральным университетом, выступил ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

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Комментарии
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Андрей
Пришлось как-то пообщаться с одним имамом.. Грамотный, вполне рассудительный человек... А потому мне представляется, что статейка заказная и цель ее вполне понятная! В общем дерьмом попахивает эта статья...
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52 мин.
Александр Поляков
Срочно нужен СМЕРШ или подобный орган. Отменить мораторий на смертную казнь!  Страну пытаются растащить в угоду англосаксам, пока страна на войне.  После СВО обязательно потребуется чистка, &quot;инакомыслие&quot; - это не тот термин, которым подобные &quot;муфтии&quot; прикрываются
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18 мин.
Александр Пятнистый
ну по этому мухтару давно кол плачет. Его народа никогда не стояло рядом с русскими, рядом с Русью. Кроме того, и тогда, и сейчас монголы были не мусульманами, а буддистами
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16 мин.

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