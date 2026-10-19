Iraq's oil exports have averaged more than 3.4 million barrels per day so far in October, Oil Minister Bassem Mohammed Khudair told the state news agency INA on Monday.
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