Как сохранить молодость, как жить активно в любом возрасте? Все это — вопросы не к телу, а к голове. Как сохранить молодость, как жить активно в любом возрасте? Все это — вопросы не к телу, а к голове, именно в ней решается судьба наших тел и именно о ней в первую очередь стоит заботится…«Тело вторично, оно подчинено мозгу — это самое ценное, что отличает нас от животных» В погоне за здравием тела, многие совершенно забывают о самом ценном и необычайном, что дала человеку природа — развитом мозге.