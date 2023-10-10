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Сонники, гороскопы, гадания

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Как жить активно в любом возрасте

Как жить активно в любом возрасте

Как сохранить молодость, как жить активно в любом возрасте? Все это — вопросы не к телу, а к голове. Как сохранить молодость, как жить активно в любом возрасте? Все это — вопросы не к телу, а к голове, именно в ней решается судьба наших тел и именно о ней в первую очередь стоит заботится…«Тело вторично, оно подчинено мозгу — это самое ценное, что отличает нас от животных» В погоне за здравием тела, многие совершенно забывают о самом ценном и необычайном, что дала человеку природа — развитом мозге.

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