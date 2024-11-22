Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди, прокурора из Флориды, на пост главы минюста США.
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Трамп номинировал на пост главы Минюста прокурора Пэм Бонди, обвинявшую Байдена в коррупции Дональд Трамп выдвинул Пэм Бонди, прокурора из Флориды, на пост главы минюста США.
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