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Радостная украинка показывает, что привез её мародер из Курской области

источникПпц, такие непритворные восторги. Они там, реально, что ли, ничего слаще морковки не пробовали? А то, что сосиски "Красная цена", упаковку которой в Пятерочке даже в руки страшно брать, для нее - "бомба"? Нищебродь натуральная, как они до такой жизни дошли? Это, натурально, наши "святые" 90-е, когда "окорочка буша" за радость были.

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