Как рынок оценил выборы на Тайване, чего инвесторы ждут от ФРС, во сколько Wildberries обойдется пожар

Главным итогом президентских выборов на Тайване для инвесторов стало снижение неопределенности. Это неплохо в ближайшей перспективе и не так хорошо в отдаленной НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.