Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Кирове

t.me/Госавтоинспекция Кировской области gibdd.43 Один человек погиб, еще один пострадал в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Кирове, сообщили 12 февраля в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кировской области.
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