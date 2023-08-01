© BULKIN SERGEY NEWS.RU VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS Всё большее количество военнослужащих ВСУ попадают в плен.
УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ В ПАНИКЕ БЕГУТ К ПОЗИЦИЯМ РУССКИХ: "МЫ НЕ ХОТИМ!"
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Верить им нельзя, умирать никто не хочет, а потом в спину нож воткнуть и смеяться будут над москаля и.
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9 час.
ТТ
Татьяна Тимофеева
Не верьте хохлам! Просто хотят выжить, спят и видят чтобы уничтожить Россию!
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7 час.
Анатолий Зотов
Война закончится, когда украинцы поймут, что Украина и украинцы никому не нужны кроме России и русских.
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5 час.
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