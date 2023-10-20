Жены бойцов СВО провели в Подольске автопробег в память об умершем главе городского округа Дмитрии Жарикове

Автопробег, посвященный памяти Дмитрия Жарикова, прошел в Подольске. Идея принадлежит участникам спецоперации и их женам из движения «Ангелы фронта», которым умерший в октябре глава округа регулярно передавал гуманитарную помощь.
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