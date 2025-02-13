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Царьград

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Уголовное дело завели после смерти людей в пожаре в Дмитровском округе

Уголовное дело завели после смерти людей в пожаре в Дмитровском округе

Возгорание могло начаться из-за неисправности печного оборудования.После смертельного пожара в Дмитровском округе было заведено уголовное дело.

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