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Приднестровье альтернативы Красносельскому нет, но выборы будут срывать

Приднестровье альтернативы Красносельскому нет, но выборы будут срывать

Провести в спокойном режиме выборы президента Приднестровья будет невозможно. Об этом заявил сегодня, 13 сентября, депутат Верховного совета (парламента) Андрей Сафонов добавив, что «это и есть главная интрига» будущей избирательной компании.

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