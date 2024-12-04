Офшорные кубышки и американский след: деньги от лекарств и БАД уйдут за границу?

Среди близких связей владельца группы Аквилон Дмитрия Лазарева, что унаследовал бизнес после смерти отца Михаила Лазарева - разработчика витаминов «Алфавит» и одной из первых интернет-площадок для школьников InternetUrok.
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