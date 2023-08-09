Закон и Порядок

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Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".

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Комментарии
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Нина Грекова
Не поняла ... а кто такой Илья Пономарёв? Сбежал из России, а теперь распоряжается нашими территориями? У него всё с головой в порядке? В общем Пономарёва - судить, а Курилы, как были русскими, так и останутся русскими.
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9 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
дела заведены, при появлении на территории России - нары
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7 час.
Cергей Храпов
Вот х@й им а не острова.
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6 час.

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