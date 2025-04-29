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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров продлил безголевую серию в плей-офф НХЛ до 14 матчей. У него 14 ассистов на отрезке

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:4, 1-3).

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