Урегулирование конфликта на Украине упёрлось в стену

Похоже, что переговоры между Россией и США об урегулировании конфликта на Украине упёрлись в стену. Вопреки массе инсайдов, которые появлялись в западной прессе за последнее время, Россия категорически настаивает на своей программе-минимум: официальное признание российской юрисдикции над Крымом, … .