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Офицеров ВСУ уничтожили при попытке бегства из Волчанского котла

Офицеров ВСУ уничтожили при попытке бегства из Волчанского котла

Офицеры ВСУ, пытавшиеся бежать при попытке бегства из Волчанского котла в Харьковской области, были уничтожены российскими военными, сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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