В воюющем на стороне Украины «Русском добровольческом корпусе» (РДК)* заявили о похищении несколько дней назад заместителя командира подразделения по боевой работе Степана Каплунова**.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Он зиговал и пел...
- "Мир подошёл к ре...
- IV Глава Пентагона Х...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым