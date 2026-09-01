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В РДК заявили о похищении заместителя командира подразделения Степана Каплунова

В РДК заявили о похищении заместителя командира подразделения Степана Каплунова

В воюющем на стороне Украины «Русском добровольческом корпусе» (РДК)* заявили о похищении несколько дней назад заместителя командира подразделения по боевой работе Степана Каплунова**.

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