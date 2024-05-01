Сильная молитва в Чистый четверг поможет притянуть деньги и удачу: какую читать и что нужно говорить во время купания Ирина Орлонская2 мая православные отмечают Великий четверг в рамках Страстной недели, более известный в народе как Чистый четверг.
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