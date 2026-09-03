Грузоперевозки без бумаг. Как бизнес Алтая переходит на электронные документы

С 1 сентября в России стал обязательным электронный документооборот при перевозке грузов. Перевозчики отмечают, что нововведение ускорит работу, но первое время потребует адаптации Российские грузоперевозчики начали работать по новым правилам: с 1 сентября электронные перевозочные документы стали обязательными для участников рынка.
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