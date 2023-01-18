В июне 2019 года в обитаемой зоне Звезды Тигардена была обнаружена землеподобная экзопланета, которая получила название Звезда Teegarden b или просто Teegarden b

В июне 2019 года в обитаемой зоне звезды Тигардена была обнаружена похожая на Землю экзопланета, которая получила название Star Teegarden b или просто Teegarden b.
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