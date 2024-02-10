В Приамурье следователи организовали проверку из-за массового отравления школьников

Массовая болезнь детей в Алексеевской гимназии Благовещенска произошла из-за норовирусной инфекции.Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что носителями инфекции стали двое сотрудников пищеблока.
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