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В Приамурье следователи организовали проверку из-за массового отравления школьников

В Приамурье следователи организовали проверку из-за массового отравления школьников

Массовая болезнь детей в Алексеевской гимназии Благовещенска произошла из-за норовирусной инфекции.Управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что носителями инфекции стали двое сотрудников пищеблока.

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