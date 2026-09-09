Омск
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Омск

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Омские леса заполонили осенние опята: где их много

Жители региона, отправившиеся в лес, рассказывают о большом количестве грибников. Тем, кто на личном авто, приходится разъезжаться на лесной тропе.

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