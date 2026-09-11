ВЭФ-2026: 318 соглашений на 7 трлн рублей и новые горизонты Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК (ИА Реалист). Восточный экономический форум – 2026 (ВЭФ – 2026) традиционно проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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