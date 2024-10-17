Перевод Лоошельдерса в общем доступе

Сегодня случайно обнаружил, что перевод Лоошельдерса открыт для всехСтатья писалась для доступного объяснения учащимся, как применяется пара 275 ГГУ, но одно замечание попало даже в Паландт, из-за чего я на эту статью когда-то и вышелПоэтому ее пониманию может мешать только непривычность контентаИз ценного - институты пара.