´Добро пожаловать в наш Центр´.

´Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них помнит об этом´. Под таким девизом проходит выставка, которая может продолжаться столько времени, сколько мы взрослые вместе с детьми будем давать ответ на вопрос ´Что такое семья?´.
´Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них помнит об этом´. Под таким девизом проходит выставка, которая может продолжаться столько времени, сколько мы взрослые вместе с детьми будем давать ответ на вопрос ´Что такое семья?´.
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