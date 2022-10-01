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´Добро пожаловать в наш Центр´.

´Добро пожаловать в наш Центр´.

´Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них помнит об этом´. Под таким девизом проходит выставка, которая может продолжаться столько времени, сколько мы взрослые вместе с детьми будем давать ответ на вопрос ´Что такое семья?´.

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